Eliminación de los taxímetros en Bogotá aún no convence

El proceso de modernización del sistema de taxis en la capital del país muy pronto estará en marcha.

La adaptación de este nuevo modelo permitirá desmontar para siempre los taxímetros, con el fin de darle paso a la tecnología digital.

Tenga en cuenta que estos cambios vienen acompañados de un alza en las tarifas de este año, sin embargo, los ‘amarillos’ únicamente podrán cobrar este incremento mediante este nuevo sistema, porque de lo contrario será ilegal.

Cabe señalar que, de acuerdo con el cronograma establecido por la Secretaría de Movilidad, las empresas habilitadas para prestar el servicio de taxi en Bogotá tienen plazo hasta este martes 27 de febrero para que hagan el registro de su personal en el Sistema de Información y Registro de Conductores (SIRC) y para acreditar al menos una plataforma tecnológica para la prestación del servicio.

Asimismo, las empresas de taxi deberán adecuar en todos sus vehículos vinculados el sistema de cobro mediante plataforma tecnológica hasta el 27 de marzo.

No obstante, este último plazo podría cambiar

para que los conductores no sean sancionados por no cumplir con el requisito, ya que según expresó en entrevista con Caracol Radio el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, aún se están realizando algunos ajustes que podrían modificar los tiempos: “Vamos a ver cuánto requerimos, esperamos que no sea más de un mes, pero todavía no es fijo que lo vayamos a ampliar (…) Estaremos haciendo evaluaciones esta semana y probablemente ya tendremos una decisión la semana próxima”, argumentó el funcionario, agregando que el proceso va bien, ya que hasta el momento cerca de 43 empresas han solicitado la habilitación de estas plataformas, que prácticamente tienen vinculados al 90% de los taxis que ruedan en la ciudad.

¿Frenarán el modelo?

Aunque el proceso aún no ha culminado ya ha librado algunas batallas, dado que según la Secretaría de Movilidad a la fecha les han notificado 21 Acciones de Tutela en relación con la modernización del servicio de taxi en Bogotá, de las cuales nueve han fallado a favor de la entidad.

“A la fecha, la Secretaría Distrital de Movilidad no ha sido notificada por ninguna autoridad judicial acerca de alguna acción diferente a las tutelas mencionadas en contra de la modernización del servicio de taxi en Bogotá”, recalcó la entidad.

No obstante, esta información es controvertida por Mauricio Ramírez Ochoa, presidente de Asociación Nacional de Fabricantes de Taxímetros, quien en conversación con PUBLIMETRO indicó que “el secretario de Movilidad miente al dar semejantes declaración diciendo que han fallado nueve tutelas, sabiendo que hasta el momento han fallado tres tutelas a favor de la Secretaría de Movilidad (…) al momento quedan 18 por fallar o ser notificadas (…) estas tutelas se fundamentan el derecho al trabajo, a la libre empresa y a la libre profesión, porque este tema está acabando con nuestras empresas de taxímetros”.

Según Ramírez, con la eliminación del taxímetro se quedarán sin trabajo los empleados de aproximadamente 110 empresas de taxímetros en Bogotá: “Directamente están dejando sin el sustento diario a cerca de 211 personas y a 1000 indirectas (proveedores, fabricantes y otros) (…) y a cambio la Administración Distrital nos ha ofrecido cursos en el Sena y que saquemos un préstamo para cambiar nuestra actividad comercial con nuestro dinero (…) a los de la tercera edad les dan unas tarjetas de TransMilenio y bonos para almorzar en comedores comunitarios”, agregó.

¿Y la seguridad?

Otra situación que preocupa es la seguridad de los taxistas cuando tengan los nuevos dispositivos móviles. Su percepción en este tema no es el mejor.

Frente a ello, el secretario de Movilidad aseguró que prácticamente el 60% de los taxistas ya tienen una tableta o un elemento en su vehículo para facilitar la búsqueda de carreras.

Asimismo, indicó que estas plataformas buscan precisamente la seguridad, porque los vehículos van a estar localizados en tiempo real, brindándole tranquilidad al conductor y pasajero.

