Concejal del Partido Liberal agredió a una mujer y le apuntó con un arma

Un nuevo acto de intolerancia protagonizado por un concejal se presentó en el municipio de Chocontá, cundinarmaca. Esta vez el implicado es el cabildante del Partido Liberal, Pablo Antonio Ferro Bolaños, quien agredió a una mujer y amenazó a quienes se encontraban cerca con un arma de fuego.

En un video registrado por las cámaras de seguridad se ve que Ferro se acerca a su futura víctima y, sin mediar palabras, le lanza una patada. Cuando las personas cercanas reaccionan, les apunta con su pistola.

Según los testigos, los hechos ocurrieron afuera de una funeraria. “Estábamos en la puerta con un amigo conversando y pasó el señor Ferro, que venía de su casa. Me agredió verbalmente (…) yo también reaccioné algunas cosas que él me dijo cuando me di cuenta fue cuando sacó un arma y nos agredió", le dijo un denunciante a Noticias Caracol.

La mujer agredida, identificada como Dolly Gutiérrez, aseguró que el concejal pronunció palabras despectivas y groseras, y le apuntó con el arma cuando ella se encontraba con su hija.

Ante esto, el viceprocurador general de la nación, Juan Carlos Cortés, expresó que “Se ha impartido la instrucción inmediata para la evaluación de lo que se registra en los antecedentes y proceder de manera inmediata a la apertura de la indagación preliminar”.