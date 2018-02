Desgarradoras palabras de mamá de bebé asesinada en Chía a su pareja

Luego de conocerse que Alexánder Ospino raptó, asesinó y enterró a María José, su hijastra de cuatro meses, en el cerro de la Valvanera del vecino municipio de Chía, Cundinamarca. Yudis Pereira, madre de la pequeña rompió silencio y habló con Blu Radio sobre cómo se siente en estos momentos.

Tranquila en medio de su tragedia, Pereira dijo que durante la audiencia de imputación de cargos, este martes en la noche y miércoles en la mañana, ella habló con Ospino y le preguntó por qué había matado a su hija.

“No habló mucho. Se fue en llanto. Tampoco tuvimos mucho tiempo de hablar porque el tiempo que le dieron fue muy corto”, dijo la madre de la menor.

Además agregó que:

“Lo único es que diga por qué lo hizo. Yo había puesto mi amor en él, mi confianza, el amor de mi hija. Nosotros nos amábamos mucho. Todavía es la hora y me pregunto por qué lo hiciste. Si decías que me amabas, que amabas a mi hija. Incluso le diste tu apellido, te hiciste cargo de ella, desde que ella venía en camino. No sé por qué lo hiciste”.