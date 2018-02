“Nosotros no le echamos nada al trago de María Andrea”: Flórez y Ladino

Mauricio Ladino y Luis Miguel Flórez hablaron con La W Radio sobre lo que, según ellos, ocurrió en la noche en la que murió María Andrea Cabrera por lo que determinó Medicina Legal fue provocado por una mezcla de éxtasis con alcohol.

Los jóvenes aseguraron que Cabrera llegó viva al apartamento de su amiga ubicado en Usaquén y que no es cierta la versión en la que dicen que ellos no la ayudaron en ningún momento. "Eso no es cierto, nosotros la ayudamos y la llevamos hasta el apartamento, la dejamos viva porque me acuerdo que ella estaba en el carro y que hubo un momento en que ella iba a vomitar y yo paré el carro para que ella vomitara. Después de eso ella se recostó y empezó a roncar, como ronca una persona normalmente. También quiero aclarar que María Andrea Cabrera nunca sangró en el carro, por qué si pasó eso la amiga que iba al lado de ella no me avisó, si hubiera pasado eso yo tomo decisiones", aseguró Luis Miguel Flórez.

Asimismo, Mauricio Ladino, añadió que también socorrió a María Andrea Cabrera, pero que no la mataron. Aseguró que "nos sentimos mal porque nosotros también tenemos familia, hermanas, amigas y que lo acusen a uno de eso es tenaz". Enfatizó en que esa noche nadie salió en pareja y que estaban compartiendo con amigos. Sobre el consumo de drogas, que aceptaron que sí se dio, dijo que "cuando uno sale a una fiesta no estoy pendiente de lo que consumen los otros, sino lo que uno consume”.

Están inquietos y muy preocupados por los señalamientos que han recibido, y por la demanda que van a enfrentar en los próximos días cuando serán acusados formalmente por el abogado de la familia de homicidio culposo. Finalmente, aseguraron que ellos no tienen antecedentes, ni están relacionados con ningún cartel del éxtasis.