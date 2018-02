Por falta de profesores, colegio en Usme no dicta clases

Desde hace ocho días, los estudiantes de un colegio en Usme decidieron tomarse las instalaciones para protestas debido a que no hay profesores para que dicten clases. Según la denuncia, dada a conocer por RCN Radio, hay seis vacantes que no están ocupadas y no se pueden dictar clases como matemáticas e inglés.

De hecho, tras la insistencia de la comunidad educativa, solo llegaron tres profesores y uno tenía incapacidad médica. "Llegaron tres docentes y uno de ellos es una profesora a la que le hicieron un trasplante de cadera y un trasplante de rodilla. Este colegio queda subiendo una loma y por obvias razones sus condiciones físicas no le permiten llegar fácilmente a la entidad. Además ella se notificó al colegio con una incapacidad vigente que vence el 17 de marzo", contó Yenny Espinosa, psicóloga de la entidad, a la emisora.

Las condiciones son claras: se necesitan seis profesores y por más llamados que aseguran haber hecho a la Secretaría de Educación, a la Personería y otras entidades, no se ha solucionado nada. esto, aseguran, perjudica a los estudiantes, sobre todo a los que deben presentar las pruebas Icfes esta año porque no han iniciado su preparación.

Los estudiantes, padres de familia y docentes que están en el colegio piden una pronta solución.