"Hay un melodramatismo exagerado", así calificó el alcalde Enrique Peñalosa la crisis de basuras en Bogotá

Los habitantes de San Cristóbal sur se cansaron de ver la basura en la calle y decidieron hacerle frente a la crisis de basuras con una protesta en horas de la madrugada de este lunes. Los residentes de este sector, aseguraron que hace rato no pasa el camión recolector y le pidieron al alcalde y los operadores tomar cartas sobre el asunto.

Aseguraron que los roedores y los malos olores no solo están desencadenando contaminación visual, sino que ya empiezan a verse los primeros brotes de enfermedades, sobre todo, en menores de edad.

Frente a la crisis de basura, que según la alcaldía ya se superó, el mandatario de los bogotanos, Enrique Peñalosa, aseguró que “nosotros declaramos la emergencia sanitaria ambiental, pero no es que haya habido un daño sanitario o un daño ambiental. Fue para evitar que se presentara. Yo he ofrecido disculpas y las ofrezco de nuevo, pero evidentemente hay un melodramatismo exagerado con las basuras. Nunca vi ninguna toma con ninguna rata en los lugares donde se acumuló la basura”.

Por supuesto, los ciudadanos que aún ven la basura en la calle no tomaron muy bien las palabras del alcalde, quien añadió que las ratas no aparecieron por la crisis de basuras. Esta frase se une a otras tantas que ha pronunciado Peñalosa como: "el metro elevado será como andar en el helicóptero, pero bajito", "eso no es una reserva, son puros potreros" o que "el TransMilenio hace lo mismo que el metro, pero más barato".