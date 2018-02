El audio de WhatsApp que podría cambiar todo en el caso de Maria Andrea Cabrera

Medicina Legal reveló que la causa de la muerte de María Andrea Cabrera, hija del general (r) del Ejército Fabricio Cabrera, fue el consumo de metanfetaminas (éxtasis) con alcohol.

Desde entonces mucho se ha especulado y cada día salen a relucir más detalles que rodean la muerte de a joven.

Precisamente, Jaime Andrés Esparza, uno de los jóvenes que estaba de fiesta con María Andrea, le entregó un testimonio a la Fiscalía, afirmando que Lina León- amiga de María Andrea- le contó en un chat que tenía varias pastillas de éxtasis antes de llegar al amanecedero.

Fuertes declaraciones

Las declaraciones del universitario fueron reveladas por EL TIEMPO: "Me dijo: ‘Bueno, qué es lo que hay ome y me manda un audio donde me dice: ‘Ya tengo las pepas, qué es lo que hay, qué es lo que hay. Yo le respondo: Póngase seria. ¿Dónde están? Y me dice que en el restaurante Primi”, expresa el joven en el testimonio revelado por el medio de comunicación.

La otra versión

Alejandro Cadena, defensa de la joven Lina León, expresó que denunciará por fraude procesal a quien pretenda usar un audio como presunta prueba de que ella y su amiga María Andrea Cabrera tenían ‘pepas’ la noche de la tragedia, cono lo indicó EL TIEMPO, agregando que “es una canallada lo que se quiere hacer con Lina León. Era la mejor amiga de María Andrea, la que cuidaba al grupo, la que nunca bebía”.

