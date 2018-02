"Mi hija no consumía drogas", aseguró el padre de María Andrea Cabrera

Luego del dictamen de Medicina Legal que aseguró que María Andrea Cabrera murió por una mezcla de éxtasis y alcohol, su padre, el general del Ejército Fabricio Cabrera, aseguró que su hija no consumía drogas.

Cabrera, aseguró a la emisora Blu Radio, que “ella nunca tuvo problemas con las drogas. Era una mujer de 25 años: sabía lo bueno y lo malo (…) Era una niña estable anímicamente”.

Además, aseguró que una de las amigas que acompañaba a Andrea ese noche también presentó los mismos síntomas y fue examinada en la Fundación Santa Fe. ““Hay depredadores sexuales que buscan echarles cosas a las mujeres en sus tragos”, añadió el general en retiro.

Asimismo, comentó que las jóvenes que acompañaban a su hija esa noche eran conocidas y que confía plenamente en la investigación que adelanta la Fiscalía sobre el caso. Cabrera, aseguró que la verdad saldrá a la luz. “Ella tenía claridad de todo lo que significaba el tema de las drogas (…) Ella no va a consumir éxtasis voluntariamente, el informe da cuenta que no tenían ningún otro tipo de sustancia en su cuerpo. Sé cómo he formado a mi hija”, aseguró a la emisora.

El general también dijo que habían pruebas irrefutables sobre lo que se ha dicho de su hija y que con sus amigas seguirían la fiesta en un apartamento al norte de Bogotá: “Hay evidencia incontrastable que muestra que las niñas llegaron al apartamento, donde estaba la madre de una de ellas, solas y sin ningún acompañante”.

Por su parte, el abogado de la familia Cabrera, Jaime Granados aseguró que tienen cómo comprobar que todo se trató de un homicidio, pues “los resultados de Medicina Legal demuestran que no hay ningún historial de consumo de sustancia alucinógena por parte de Andrea. No solo porque sus padres y su familia la conocían, sino porque el examen forense determinó que no hay rastros de que ella hubiese consumido droga esa noche o días antes”.

La investigación será asumida por la Fiscalía. La entrevista completa la puede leer acá.