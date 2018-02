¡Rompió silencio! Habló el general Cabrera y reveló detalles de la muerte de su hija

Luego de conocerse el dictamen de Mecidina Legal sobre la muerte de María Andrea Cabrera, los interrogantes siguen rondando su muerte, aunque hasta el momento nadie de su familia se había pronunciado a respecto, su padre el General del Ejército Fabricio Cabrera habló en entrevista con Blu Radio.

Comenzó por asegurar que no cree que su hija haya consumido droga voluntariamente, pues nunca ella nunca tuvo problemas por ese tema “Yo confío en la Fiscalía y el Doctor Granados, pero uno como padre sabe como ha formado a su hija, nunca tuvimos un inconveniente con el tema de las drogas era una muer de 25 años que sabía lo bueno y lo malo, además como padre uno sabe si ellos se encuentran en un momento triste o pasando por algo donde necesitan ayudan y ese no era el caso”.

Sobre la noche de la fiesta reveló dos detalles que hasta ahora no se conocían, el primero que María Andrea le alcanzó a decir a sus acompañantes que se sentía mal y que algo le habían echado en la bebida y el segundo, ella nunca desapareció por del lugar con otra persona y regresó como se aseveró hace unos días, “Ella no desaparece eso no es cierto, ella se enfermó empezó a sentirse mal y fue al baño a vomitar, dijo que se sentía mal y que le habían echado algo al trago”.

Incluso dijo que una de sus amigas aún se está recuperando pues sufrió la misma reacción y según informes de investigación le habrían suministrado la misma sustancia, recalcó que su hija falleció porque todos los organismos funcionan diferente “Ella no sabía qué reacciones podría tener eso. En mi hija la reacción fue de manera brutal y la mató”.

Aunque no dio mayores detalles, dijo que confía en que los resultados de las investigaciones desmientan la versión de Medicina Legal y afirmó que no quiere que se convierta en un nuevo ‘caso Colmenares’, pero que no va a dejar de defender el nombre de su hija hasta las últimas consecuencias.