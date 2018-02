Conductor de Sitp fue capturado por pedirle a la Policía que bajara cinco colados

El conductor de un Sitp denuncia que la Policía no lo quiso ayudar cuando denunció a varios colados.

Según la denuncia, el chófer le pidió ayuda a los uniformados para bajar a cinco personas que no habían pagado el pasaje, mientras cubría una ruta en el sur de Bogotá.

Dice que los policías en vez de ayudarlo le dieron un comparendo "por desacato a la autoridad".

El conductor realizó una grabación del instante, publicada por Noticias Caracol. "El señor policía me hace un comparendo porque le digo que me baje cinco personas que se me subieron sin pagar el pasaje. Dice que "esto no es mío, que esta cosa no es mía", dice el denunciante en la grabación.

En otro aparte del video aparece el conductor esposa, por lo que al parecer la Policía además de multarlo también lo capturo, mientras que los colados se salieron con la suya.

El coronel Néstor Melenje, comandante de la Policía de TransMilenio, dijo al mismo noticiero que “el policía está en su obligación de prestar su colaboración”.

captura de pantalla video de Noticias Caracol

