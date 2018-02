Habló la víctima de atraco al que un escolta le salvó la vida

Mario Muñoz, el escolta de la Unidad Nacional de Protección, rindió indagatoria frente a la Fiscalía el martes en la mañana sobre lo sucedido hace un par de noches en la Autopista Norte cuando disparó en contra de uno de los ladrones que estaban asaltando a Francy Leyton, la víctima.

Si bien Muñoz en un momento estaba preparado para enfrentarse a la ley, el presidente Juan Manuel Santos salió en su defensa. Lo mismo ocurrió con la señora Leyton, quien se comunicó con el escolta para decirle que le agradecía su acto de valentía.

“Tengo agradecimiento con el escolta porque Dios lo puso para salvarme. Yo gritaba y nadie me auxiliaba… cuando me mandó la primera puñalada seguí forcejeando con el ladrón. Vi a un hombre que se guardó el arma, se subió al carro blanco y me di cuenta que me salvó”, comentó Leyton.

Muñoz le explicó al fiscal las circunstancias en las que ocurrió el hecho y la razón de por qué accionó su arma en contra de uno de los victimarios. Leyton, por su parte, también será citada por la Fiscalía para dar su declaración así como los testigos del hecho.