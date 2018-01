Policía dice que audios de amenaza bomba en Bogotá son falsos

Por WhatsApp y redes sociales están circulando dos audios que alertan que de amenaza bomba en la capital del país.

El primer audio es de un hombre, que alerta de un mensaje que le envió, supuestamente, una prima que trabaja en la Fiscalía. "Les hago llegar este mensaje, es algo muy serio, no es en chanza, no es un juego, para que estén pilas", se escucha en un aparte del primer mensaje.

Seguido aparece un segundo audio (del que habla el sujeto) en el que una mujer recomienda no visitar centros comerciales, ni estaciones de TransMilenio. "Me acaban de informar mis compañeros de criminalística que esto se va a poner muy feo… En Bogotá también hay amenazas de bomba, pero todavía no se atreven a dar la noticia", dice la mujer.

Frente a ello, la Policía Metropolitana de Bogotá informó que hasta el momento, no se ha encontrado ningún objeto que contenga algún elemento o sustancia explosiva, que pueda afectar la tranquilidad de la capital colombiana.

“Aclaramos que los audios que han circulado a través de diferentes redes sociales, con información de este tipo, no es verídica ni oficial, por lo que agradecemos que se haga caso omiso y se tenga en cuenta a los comunicados oficiales por parte de las autoridades competentes. Agradecemos sus llamados oportunos y rogamos evitar difundir información que no esté corroborada por las autoridades, pues inevitablemente generan pánico innecesario en la ciudadanía”, expresa un aparte del comunicado oficial de emitido por la Policía.

