Un ciudadano se dio la tarea de crear un mapa, donde estipula las vías del metro subterráneo que imagina para Bogotá. Su idea la publicó en Twitter. Las vías de metro que propone un ciudadano para Bogotá

"Diseñé lo que sería un esquema de metro para Bogotá. Este sería el mapa concepto con el que uno navegaría el sistema. Va un hilo al respecto", escribió el ciudadano en la publicación en la que adjunta el mapa:

Twitter @tiburonvolador

En los mismos comentarios el ciudadano recalca que "yo no soy profesional en nada relacionado a transporte público, no sé de infraestructura ni de planeación, esto no está relacionado ni hace parte de ninguna iniciativa asociada a la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Metro de Bogotá y/o Transmilenio".

También explica que lo motivó:

por otro lado, porque qué depresión pensar en un metro ahí a medias elevado, que seguro se va a demorar y va a costar más de lo estipulado. prefiero sentarme a hacer cosas bonitas imaginando imposibles pic.twitter.com/B9aQY0tlpr — 飛行鮫 (@tiburonvolador) January 31, 2018

El trino se ha ganado varios comentarios de apoyo:

Me encantó este hilo, pues es algo en lo que pienso todos los días. Lo felicito por la iniciativa. Sería interesante plantear una propuesta un poco 'menos soñadora', con los corredores férreos existentes. Pulir un poco más en términos territoriales, urbanísticos y económicos. — Zonotrichia Capensis (@soyelvirus) January 31, 2018

ESPECTACULAR!!!! ¿Cuánto tiempo le tomó hacerlo? — SaulHermano (@sadamapi) January 31, 2018

Parce, usted debería ser el Alcalde, o el Secretario de Transporte, o el Ministro! Qué hay que hacer para que esto llegue a las manos y los cerebros correctos? — Makaria (@Makaria) January 31, 2018

Parce, usted debería ser el Alcalde, o el Secretario de Transporte, o el Ministro! Qué hay que hacer para que esto llegue a las manos y los cerebros correctos? — Makaria (@Makaria) January 31, 2018