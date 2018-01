El alarmante audio que circula en WhatsApp sobre atentados en Bogotá

Luego del terror causado por el grupo armado Eln en el Caribe colombiano con los atentados en Barranquilla, volvió la oleada de mensajes en redes sociales, en especial en WhatsApp en donde aseguran que el nuevo objetivo de los terroristas será la capital colombiana.

En el audio, que supuestamente es enviado por una madre a su hija, la mujer le indica que desde el departamento de criminalística le informan que hay escondidos una serie de petardos en la capital y que la Policía está organizando una serie de operativos, pues la situación está grave.

En el audio, la mujer asegura que los atentados se realizarían en estaciones de centros comerciales y en el sistema de transporte TransMilenio y pide advertir a los contactos.

Sin embrago, no se conoce la procedencia de los audios, quién lo manda, y la fecha en que fue grabado, por lo que las autoridades piden no confiar y no difundir el terror con cosas que no son verdad.

Si bien es cierto que no hay un pronunciamiento, la recomendación en general es que no se distribuya este material en redes sociales y apegarse a la información que revelen los medios de comunicación y las autoridades policiales y los entes distritales.

