Aumento en la tarifa de parqueaderos está en manos del Concejo de Bogotá

La Alcaldía de Bogotá, en cabeza de Enrique Peñalosa, busca aprobar la contribución de estacionamientos públicos, con el fin de financiar el Sitp en el mediano plazo, incluyendo recursos adicionales que requiera la operación del metro.

Y tal parece que todo le está saliendo al Distrito como lo planeado, ya que en las últimas horas fue aprobada en la Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá el proyecto de acuerdo que establece el cobro de la contribución por el servicio de garajes o zonas de estacionamiento de uso público, incluyendo el estacionamiento en vía, con ocho votos a favor y cuatro en contra. Ahora falta que el proyecto se apruebe en segundo debate con la plenaria del Concejo.

Los concejales Celio Nieves, Ángela Garzón, Gloria Stella Díaz, XInia Navarro y Daniel Palacios, no apoyaron el proyecto argumentando que con la contribución por parqueo en vía y fuera de vía, aumentarán las cargas tributarias para los bogotanos y se afecta negativamente la capacidad de pago de las mismas, en una ciudad que tiene un alto costo de vida.

“A la Administración hay que recordarle que ya ha aumentado la tarifa de taxi TransMilenio y del Sitp. El cobro de contribución por parqueo, no es la manera para subsidiar el Sistema de Transporte”, recalcó durante el debate la cabildante Ángela Garzón.

Mientras que los cabildantes que le dieron visto bueno a la iniciativa indicaron que la contribución generará mayor inversión en infraestructura y uso de transporte público.

“Las necesidades que tiene el transporte público de Bogotá no se cubren con discursos, se cubren con acciones las cuales no necesariamente son populares. Decir que se va a cobrar una contribución o unos impuestos no es popular, pero lo es para el beneficio de las mayorías de bogotanos”, expresó el cabildante Jorge Torres, quien apoyó la medida.

Por su parte, el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, anunció en su momento que de aprobarse el proyecto, se aumentaría cerca de 15 pesos el valor del minuto en los parqueaderos. Cabe señalar que el cobro adicional por parqueo tendría una vigencia de 15 años a partir de su implementación.