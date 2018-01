Foto de Peñalosa sobre protesta de moteros indigna a las redes sociales

El alcalde Enrique Peñalosa ha tenido que capotear, tal vez, la crisis más grave de su segundo mandato al frente de Bogotá. Miles de motociclistas protestan en las calles y avenidas por la decisión de prohibir el parrillero hombre a partir del fin de semana, pero una imagen que publicó el burgomaestre en las redes sociales incendió aún más los ánimos.

Mientras vías como la Avenida NQS, la Calle 26 y la Calle 80 se encontraban colapsadas por el gran número de moteros que adelantan un "plan tortuga" en la mañana de este viernes, el alcalde montó una fotografía en sus redes sociales en la que muestra una calma aparente sobre Bogotá.

La foto de Peñalosa tiene varios problemas: el primero es que no se trata de la calle 80, sino (como lo indica el concesionario y el parque en elcentro de la imagen), de la Autopista Norte a la altura de las estaciones Alcalá y Calle 142 de TransMilenio.

Para empeorar la situación, cientos de tuiteros afirmaron que la imagen tampoco es del día de hoy: el escaso tráfico sobre la Autopista Norte no es indicativo de la situación en una de las vías más congestionadas de Bogotá, sobre todo en una hora pico como la de la mañana de un viernes. Para estos, se trataría de una foto tomada en los primeros días de enero, cuando no había tráfico.

Otros de los motivos de las quejas de los tuiteros son la falta de opiniones sobre las protestas de los motociclistas, y la reacción del Esmad para despejar estas protestas.

Pero no sé ven los motociclistas que protestan contra la prohibición del parrillero. Esa foto no es de hoy. No engañe a la gente

— luis lancheros (@LuisLucholan) January 26, 2018