Le contamos el truco para que cargue su celular en los buses del Sitp

Aunque no lo crea, la imagen que verá a continuación es real:

Foto grupo de Facebook Transmileniadas fotográficas

Algunos usuarios, que ya se han dado cuenta, empezaron a cargar su celular en las pantallas en donde se registran los pasajes del bus. Resulta que en la parte de abajo tienen puerto USB y PUBLIMETRO comprobó que se encuentran en las máquinas registradoras de los buses duales y los del Sitp azules.

Así que si se quedó sin batería y está de afán, en medio de un trancón , no pierda el tiempo y no le de pena cargarlo porque finalmente el pasaje costará 2200 pesos. Un beneficio que se le puede sacar a un servicio que no tiene contento a los bogotanos, porque se puede ir de pie y apretado, pero nunca sin batería.

Aproveche también las biblioestaciones para que no solo vaya escuchando música, sino leyendo un buen libro. Es gratis y se lo prestan fácilmente. Otros servicios que presta el sistema son: cicloparqueaderos, baños públicos y en algunos portales y estaciones encuentra cajeros electrónicos