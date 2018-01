Así será la despedida del rapero Samurái

El lunes se conocieron los resultados de Medicina Legal, de un cuerpo hallado el pasado 4 de enero, en la localidad de Ciudad Bolívar, que corresponde al cantante Samurái.

Es por eso que hoy realizarán el último adiós. En este momento se encuentran los familiares, amigos y admiradores del rapero Héctor Everzon Hernández, de 34 años, en la funeraria La Luz, ubicada sobre la calle 33 # 13- 31.

“Si no me puedes acompañar en persona no te preocupes… ora por nosotros, con eso basta”, expresa un mensaje de la familia.

De allí, saldrán sobre las 2:00 de la tarde, aproximadamente, a la iglesia de Santa Teresita, que se encuentra en la calle 43a # 18ª- 31.

Luego se desplazarán hasta el cementerio Jardines de Paz (sede norte). “Pedimos, como parte de un Homenaje llevar flores blancas, esto en alusión a su álbum El funeral del tiempo, cuyo disco doble tiene por nombre Flores Blancas y Flores Negras”, expresaron sus seres queridos.

Según los resultados forenses, Samurái sufrió una muerte violenta. Sin embargo, no lograron silenciarlo, porque siempre vivirá en sus rimas, sus poesías.

MÁS NOTICIAS DE BOGOTÁ Y EL PAÍS, AQUÍ