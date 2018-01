Así es la nueva vida del perrito que fue abandonado en un parque de Bogotá

Aquí esta mi mama, enseñándonos a compartir el desayuno. Quiero contarles que mi hermana sheila al principio fue muy celosa y se puso muy brava al verme en la casa. Fue un trabajo de todo un día para que mis papitos lograran que ella me aceptara porque ella es muy territorial. Pero finalmente lo lograron. Mi mami se sienta y le hablo a los ojitos y ella les entiende mucho. Ahora ya ella juega conmigo, aunque es un poquito brusca por que es muy pesada y aveces me pega duro pero estoy aprendiendo a quererla mucho 🐩🏠🐶❤

