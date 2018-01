La nueva modalidad para robar a taxistas y pasajeros en 15 segundos, en Bogotá

La inseguridad en Bogotá sigue en aumento y las modalidades han cambiado o se han perfeccionado. En esta ocasión, los ladrones han pasado los límites y ya no respetan a los taxistas ni a sus pasajeros.

La nueva modalidad consiste en atacar cuando hay trancones en las vías de Bogotá. Sin embargo, ahora se alcanza a subir a los carros, robar e irse, todo eso en menos de 15 segundos.

El hecho más reciente ocurrió en la avenida Ciudad de Cali con Américas, en donde robaron a una pareja, una niña de 7 años y al conductor del vehículo.

“Abrieron la puerta derecha, me cogen con un cuchillo, y el otro abre la puerta del otro lado y abren las tres puertas, me cogen el celular, las pertenencias, y encañonan también al pasajero, él se defiende, yo me defiendo, salgo corriendo y aprovechando el trancón es la oportunidad perfecta para ellos”, relató el taxista a Noticias Caracol.

Por otro lado, otro conductor que también fue víctima de este tipo de robo, afirmó: “el cambio del semáforo cuando los delincuentes me abren la puerta derecha, se me suben al vehículo con un arma de fuego y con un cuchillo, uno de ellos me amenaza de muerte, se me llevan el celular y la plata”.

Haciendo clic acá puede ver el video del robo.

Le puede interesar: