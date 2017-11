Taxista se niega a llevar a un pasajero porque le cayó mal

Un video se ha hecho viral en Twitter, luego de que un hombre que tomó un servicio de taxi frente al Centro Comercial Titán Plaza en el occidente de la ciudad, fuera rechazado por el conductor del vehículo que se rehusó a llevarlo al centro Comercial La Colina en el norte de la ciudad.

En el video se aprecia el momento en que el ciudadano, identificado como Néstor David Medina le dice que ¿por qué no lo quiere llevar? Y el conductor, visiblemente furioso le dice que porque le cayó mal.

En una primera instancia, el conductor habría amenazado al pasajero con dispararle con un arma que tendría guardada en el asiento delantero. Sin embargo, el hombre, que publicó el video, aseguró que fue solo una amenaza.

Medina le recalca al hombre que lo tiene que llevar porque es un servicio público y esta es su obligación. El conductor, ofuscado le dice "No lo llevo porque no confío en usted. Me cayó mal y punto". Este le exige al pasajero que abandone el vehículo, pero este se rehusa pidiendo que lo lleve a su destino, pues es su obligación.

Seguido a esto, el conductor del taxi llama a dos auxiliares de Policía que lo observan mientras este les dice que le bajen al pasajero del carro, que no lo quiere llevar porque él decide y punto.

El video finaliza, pero según los trinos de quien hace la denuncia, la Policía de Tránsito llega al lugar y le dicen al conductor que si no lo lleva le impondrán un comparendo, por lo que el hombre accede y lleva hasta su destino al pasajero, que advierte en las redes sociales que por eso es mejor no usar la violencia.

Esto me paso esta tarde en CC Titan Plaza en Bogotá, mucho cuidado con personas como estas. Por favor NO responder violencia con violencia pic.twitter.com/B4ZU1sL9HU — Nestor David Medina (@NDavidMedina) November 5, 2017

