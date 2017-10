Paro de taxis: los disturbios no les dieron la razón

“No, no digan eso. La marcha estuvo buena y nosotros estábamos marchando tranquilos, pero llegaron a dispersarnos”, se escucha en un audio de WhatsApp a uno de los taxistas que participaron en el paro. Para ellos efectivamente la marcha estuvo buena. De que hubo participación, la hubo, los bogotanos la sintieron porque los trancones desaparecieron por unas horas y la mancha amarilla no estaba en la calles.

Pero tras un nuevo paro aún no hay luces de una solución y si bien la marcha estuvo buena, el resultado final no. Los disturbios y la presencia del Esmad les empañaron la jornada y los taxistas, que salieron a protestar, una vez más, en contra de las plataformas digitales y del decreto 456 que ordena el desmonte de los taxímetros en la capital del país, no sienten un aire de cambio. Las cosas siguen igual.

Y en eso coinciden varios líderes gremiales, pues le comentaron a PUBLIMETRO su descontento por la jornada. Walter, líder en Fontibón, dijo “no tengo palabras, estoy decepcionado de este gremio. No logramos hacer nada”. El mismo sentimiento tuvo Pedro Vargas, líder en Engativá Pueblo, quien le comentó a este medio que “la Policía nos reprimió, nos metieron los carros a los patios, el Esmad abusó de los compañeros, les lanzaron gases lacrimógenos y los golpearon. Este gobierno distrital nos tiene oprimidos y quieren acabar con el gremio de taxistas”.

Para Hugo Ospina, quien convocó el paro por medio de su cuenta de Twitter, la lucha continúa: “No nos vamos a dejar oprimir. Cómo es posible que la Policía, al parecer, haya tratado de meterle a varios campañeros ‘cachos’ de marihuana y piedras para judicializarlos. Ayer desconocí a la Policía Nacional. No nos dejaron protestar. Estamos pensando seriamente en seguir luchando, estamos pensando en salir todos los días a protestar hasta que nos den un resultado y que nos digan qué es lo que está pasando en las entidades del Gobierno Nacional y Movilidad. También estamos pensando en subirnos al TransMilenio, pagar el pasaje y llenarlo de taxistas y no bajarnos del servicio; queremos que los compañeros al medio día, estén donde estén, paren su taxi por diez minutos y protesten de esa forma”.

El balance no fue bueno para los taxistas, esa es tal vez la conclusión más clara de la jornada en la que la Secretaría de Movilidad impuso 110 comparendos, inmovilizaron cinco vehículos, cuatro personas fueron judicializadas por alteración del orden público y 19 fueron trasladadas al Centro Temporal de protección (CTP). “La Administración Distrital reitera que las manifestaciones deben realizarse pacíficamente y que quienes obstaculicen el tráfico con los vehículos de transporte público, o generen disturbios, serán objeto de las sanciones correspondientes”, comentó la entidad distrital.

Los taxistas continuarán con el paro esperando que alguien los escuche, mientras la nueva era los alcanza.