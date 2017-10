Mañana, en el Salón Boyacá del Congreso de la República, a partir de la 8:30 a.m., se llevará a cabo una audiencia pública con el fin de saber qué ha pasado con la revocatoria del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, en la que participarán voceros de todas las corrientes, a favor y en contra del proceso.

Con sus ponencias estarán presentes: Gustavo Merchán, vocero del Comité Unidos Revocamos a Peñalosa; Andrés Villamizar, vocero de la Fundación Azul; Luís Guillermo Plata, vocero de la Fundación para el Progreso de la Región Capital, Probogota. PUBLIMETRO diálogo con ellos.

Asimismo, a la diligencia también están invitados funcionarios de la Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil y representantes de sectores académicos que hablarán sobre el estado actual de los mecanismos de participación ciudadana.

El Representante Inti Asprilla, quien organizó la cita, expresó que con la realización de esta diligencia se propone debatir entre todos los actores políticos: “como citante y coordinador de la Audiencia Pública voy a velar por el respeto y la igualdad en las intervenciones de los voceros de todas las corrientes”, expresó.

La revocatoria está pasando por un momento crucial, en el cual hasta la fecha no se ha determinado si las firmas entregadas por los comités a favor de la revocatoria, que recogieron cerca de 700 mil, son avaladas o no.

Entre tanto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha advertido que las cuentas entregadas por uno de los comités (Unidos Revocamos a Peñalosa) pasan en algunos topes, sin embargo, esta situación tampoco se ha determinado.

Es por eso que quienes están a favor de revocar a Peñalosa aseguran que el proceso está siendo dilatado; mientras que los sectores que defienden la gestión del Alcalde dicen que lo que está sucediendo está dentro de la Ley.

Por ello, mientras muchos son optimistas con el proceso otros dicen que no seguirá en pie.

¿Cuál es el panorama a la fecha de la revocatoria?

-Luís Guillermo Plata, vocero de la Fundación para el Progreso de la Región Capital, Probogota:

La revocatoria es una situación muy peligrosa e inconveniente para Bogotá, creo que cambiar a un mandatario sin mayor justificación es totalmente inconveniente para Bogotá y para cualquier ciudad.

La revocatoria empezó a gestarse, incluso, el primer día de posesión de Enrique Peñalosa como Alcalde; realmente uno encuentra que las causas del proceso no obedecen a un desempeño o a un problema real sino a temas políticos, de gente que busca hacerse famosa a través de movimientos de revocatorias….

Asimismo, la revocatoria tiene unos pasos, que han ido surtiendo y el Alcalde tiene todo el derecho de revisar las firmas, de hacer su cuestionamiento, para ver que las firmas sí son las necesarias para llevar a cabo una revocatoria; las cosas están en sus tiempos y se están conduciendo como debe conducirse

-Gustavo Merchán, vocero del Comité Unidos Revocamos a Peñalosa:

A esta fecha pareciera, de acuerdo con lo que dicen los medios de comunicación que tienen desinformados a los ciudadanos, que la revocatoria ya no va más, pero eso no es tan cierto. Jurídicamente nosotros estamos fortalecidos y estamos demostrando que es posible, porque pase lo que pase no vamos a abandonar este sueño de querer una ciudad mejor para todos, una ciudad incluyente y eso lo vamos a lograr con la revocatoria que está más viva que nunca. Jurídicamente estamos dando toda la pelea que nos toca dar, pero también por el lado de las movilizaciones estamos demostrando que tenemos la fuerza para convocar y sacar las gentes a las calles para hacer respetar las firmar de todos los ciudadanos inconformes con el Alcalde.

No se conocen las fechas de elecciones, porque el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría han echado mano de todas las artimañas jurídicas para poder dilatar el proceso, tanto así que se los olvido que la constitución dice que hay que cumplir los mecanismos de participación ciudadana.

-Andrés Villamizar, vocero de la Fundación Azul:

En este momento la revocatoria enfrenta tres obstáculos para poderse llevar a cabo una votación, que son: las firmas, las cuentas y motivación.

Frente al tema de las firmas, entregamos a través de nuestro equipo jurídico, que defiende al Alcalde en este proceso de revocatoria, cerca 15 mil folios a la Registraduría, donde denunciamos inconsistencias sobre las firmas entregadas, que según nuestros cálculos serían suficientes para invalidar un número de firmas necesarias para invalidar el proceso.

El segundo tema es de las cuentas presentadas por el comité promotor. Esto lo dice el Concejo Nacional Electoral, el cual contrató un perito que encontró irregularidades, que llevaron a que un magistrado haya pedido que se abra una investigación contra este comité.

Por último, está el tema de las falsas motivaciones que se llevaron a cabo para sustentar la posible revocatoria de Enrique Peñalosa.

-Carlos Carrillo, Comité Unidos Revocamos a Peñalosa:

En este momento el CNE tiene el proceso prácticamente en el limbo, tiene secuestrada la democracia en este momento. Ellos siguen atravesados, como una mula muerta en la mitad del camino, para no permitirle a la gente que se exprese en las urnas después de que nosotros cumplimos con los requisitos legales; entonces ellos tienen una estrategia de dilación, porque básicamente a eso se dedican, a dilatar.

El 12 de mayo entregamos las firmas, la Registraduría tenía 45 días para revisarlas y luego de eso tenía 2 meses para citar a elecciones, es decir llevamos cerca de cinco meses de dilación.

Con respecto a las cuentas se entiende que el CNE debería ajustarse a esos mismos tiempos, la Ley dice que hay que entregar las cuentas a más tardar a los 15 días de haber entregado las firmas y así fue; entonces han pasado estos cinco meses y no han dicho si sí o no…