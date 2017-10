Personería inicia indagación preliminar a Gerente de TransMilenio por suspensión de operador del Sitp

La Personería de Bogotá inició una indagación preliminar contra gerente de TransMilenio, Alexandra Rojas, por su presunta responsabilidad en la falta de planeación y el desarrollo de planes de contingencia para la operación del servicio de rutas del Sitp en la localidad de Ciudad Bolívar.

Después de una visita realizada por el Ministerio Público a TransMilenio, este declaró el incumplimiento parcial del contrato de Suma S.A.S. responsable de la operación de los buses del Sitp en la localidad de Ciudad Bolívar, sin contar con planes de contingencia suficientes que facilitaran la movilidad a más de 160.000 usuarios.

La suspensión de la operación de Suma S.A.S en la localidad de Ciudad Bolívar se debe al vencimiento de las pólizas, el 10 de octubre de 2017, que amparan las obligaciones derivadas del contrato de concesión, motivo por el cual TransMilenio ordenó el cese de operaciones. Esto deja en evidencia la presunta improvisación en el manejo de la contratación, que además tiene vigencia hasta el año 2034. De no otorgarse la póliza daría lugar a la terminación del contrato por incumplimiento.

Desde el 15 de marzo de 2017, la aseguradora informó a TransMilenio la no renovación de las pólizas, es decir, desde hace 7 meses, tuvo conocimiento de que se vencería el contrato del operador Suma del Sitp, sin contar con un plan de contingencia adecuado, recurriendo finalmente a las empresas que actualmente operan el Sitp Provisional, empresas diferentes a los concesionarios del Sitp y que no fueron suficientes para atender la demanda. “Nadie puede obligar a la administración a suscribir o mantener un contrato con una empresa que no tiene una póliza de garantía, pero si se debe garantizar la movilidad de los ciudadanos”, afirmó la personera.

Además, se debe advertir, que el próximo 20 de octubre de 2017, se vencen las pólizas del operador MASIVO, encargado de la operatividad en la localidad de Kennedy y Suba. La Personería también citará a mesa de trabajo a los operadores y a TransMilenio, para buscar soluciones reales.