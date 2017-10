Denuncian masivo robo en la Biblioteca Virgilio Barco

Los asistentes a un foro con Unicef, para conmemorar el Día Internacional de la Niña, quedaron con un amargo recuerdo de su visita a Bogotá al convertirse en víctimas de un robo. Los delincuentes tuvieron 15 minutos para llevarse cámaras, computadores y celulares; todo avaluado en $30 millones.

Los hechos ocurrieron cuando al finalizar la primera parte del foro unos hombres le pidieron a los asistentes salir del salón porque iban a hacer limpieza y fue hay cuando, supuestamente, aprovecharon para llevarse los elementos. El concejal José David Castellanos pidió, por medio de su cuenta de Twitter, a la Policía y a la Secretaría de Movilidad investigar y dar con los delincuentes.

Lamentable que admón de Biblioteca Pública bajo regulación de @CulturaenBta no hubiera prestado apoyo ni llamado aPolicía @manolitosalazar — José D. Castellanos (@JDCastellanosO) 12 de octubre de 2017

Las víctimas aseguraron que después de darse cuenta de todo lo que sucedió le avisaron a la seguridad de la biblioteca, pero no obtuvieron respuesta. “Nos dio a entender que la culpa fue de los asistentes. Nos preguntaron por qué habíamos dejado las cosas ahí, y por qué les habíamos creído. Y lo peor: bajamos a un lugar en donde supuestamente se podían ver los videos de seguridad, pero no tenían la llave. Y después nos dijeron que las cámaras no estaban funcionando”, aseguró una fuente anónima al diario El Espectador.

Se espera una investigación.