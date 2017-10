Ciudad Kennedy y Suba también se quedarían sin rutas del Sitp

La crisis con el Sitp se agrava y hasta el momento de escribir esta nota no había solución con el concesionario Suma que fue suspendido por TransMilenio debido a que no ha presentado las pólizas de seguro. De esta forma, las 160.000 personas que se vieron afectadas el miércoles seguirían en el mismo viacrucis de movilidad porque no hay solución a la vista.

Sin embargo, el lío no acaba aquí, pues según lo dicho por Víctor Martínez, vocero de los operadores del Sitp, a PUBLIMETRO otras dos zonas se quedarían sin el servicio en las próximas semanas: “Sí, así es porque el vencimiento de las pólizas del cumplimiento de los contratos es gradual, eso depende de la fecha en la que renovó cada operador. La próxima semana le toca al operador que tiene el servicio de Ciudad Kennedy y Suba, y seguramente si TransMilenio sigue actuando tan equivocadamente, como lo está haciendo, esas dos zonas estarán sin servicio la semana entrante”.

Es decir, a esos 160.000 bogotanos se sumarían miles de personas más que se quedarían sin el servicio y que, seguramente, le exigirán a TransMilenio una solución lo más pronto posible.