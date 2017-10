Cher se encargó del cierre del One Young World en Bogotá

Mientras en el estadio El Campín U2 le entregaba a los bogotanos un espectáculo inolvidable, los asistentes al One Young World en la Plaza de Bolívar no tenían nada que enviar porque la gran Cher, la cantante estadounidense, cerró el evento que se realizó por primera vez en Bogotá.

Con un mensaje en contra de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, y con su espíritu ferviente como defensora de los animales en cautiverio, Cher cantó e hizo gozar a los jóvenes que con sus ideas cambiarán el mundo. De hecho, la artista, 'tuiteó' sobre su visita a la ciudad:

ppl in Bogotá R lovely

&Polite💋Altitude was a Challenge.Been Awhile SINCE I LIVED above SEA level & I was a slip of a girl,early-Mid 50′s

— Cher (@cher) 8 de octubre de 2017