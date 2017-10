Mujer atropellada en Cajicá, en grave estado de salud

Un choque simple se convirtió en un trágico hecho que tiene en este momento a Lina Molina, la víctima, con respiración artificial luego de que fuera atropellada por un hombre que decidió pasarle el carro por encima. Si bien ella grabó con su celular todo lo que ocurrió, la Fiscalía aún no ha confirmado si el señalado será procesado por tentativa de homicidio.

Lina relató en la mañana del miércoles que fue sometida a una cirugía en donde le salvaron la pierna que quedó destruida totalmente: "Mis vecinos y mi hermana me salvaron la vida. Si ellos no hubieran estado ahí, el señor me pasa el carro por la cabeza. Afortunadamente la ambulancia y los bomberos llegaron a tiempo y me llevaron a la clínica", aseguró en una entrevista con Blu Radio.

Si bien no se sabe la razón exacta de por qué Lina está respirando artificialmente su familia y la comunidad esperan su pronta recuperación.