Conductor de Uber habría acosado sexualmente a una pasajera durante una carrera en Bogotá

Por medio de su cuenta de Twitter un ciudadano, identificado como Julián Moreno, denunció un hecho que involucra a Uber.

Esta es la publicación:

@Uber_Col señores, reportamos a un acosador de mujeres pero la rta de uds es que "no hub ocontacto físico, no hay problema" muy grave Sres!! pic.twitter.com/ta2YT065Ya — Julian Moreno (@don_rabon) September 26, 2017

PUBLIMETRO se contactó con Moreno para conocer su versión de los hechos: "Le ocurrió a mi novia hoy en Bogotá. Ella cogió el Uber con los datos del señor que está en la publicación; me cuenta que el tipo fue diciéndole muchas cosas y mirándola de forma morbosa".

Según la denuncia, la mujer se sintió tan incomoda y acosada que se bajó del vehículo antes de terminar la carrera. "El tipo hasta le pidió un beso, entonces ella decidió bajarse. Adicionalmente, el conductor le dijo a mi novia que la iba a buscar porque ya sabía donde vivía y trabajaba".

Julián Moreno cuenta que la respuesta de la empresa de transporte no fue la más adecuada: "Uber contactó a novia y le preguntó a mi novia si hubo contacto físico, entonces ella le dije que no, pero que lo que le dijo el conductor fue tan pesado que se tuvo que bajar… Entonces Uber le dijo: Si no hubo contacto físico, entonces no hay problema.

Uber respondió

Por su parte, PUBLIMETRO se contactó con Uber para conocer su posición, por lo que la empresa envió el siguiente comunicado:

Para Uber es inaceptable cualquier comportamiento que ponga en riesgo la seguridad e integridad de nuestros usuarios o socios conductores. Nuestro compromiso es velar para que los ciudadanos se sientan tranquilos cada vez que se conectan a través de nuestra plataforma.

Desde que se registró el reporte realizado por la usuaria se hizo la investigación correspondiente y el socio conductor fue desactivado de la plataforma. Atendemos de forma inmediata y prioritaria reportes registrados por nuestros usuarios y socios conductores sobre incumplimientos en las políticas de uso de la plataforma.

Lamentamos la respuesta que la usuaria manifiesta que obtuvo por parte de nosotros, pues no fue acorde o consecuente con el oportuno procedimiento realizado al momento de su queja. Tomamos muy en serio este tipo de denuncias para propender por un servicio seguro y confiable.

"El equipo de soporte ya está en contacto con la usuaria", manifestó la plataforma tecnológica.