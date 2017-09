Las batallas campales entre barras bravas son cosa del pasado en Bogotá

El programa Enlace Barra se incrementó en Bogotá, en enero del año pasado, con el fin de realizar un trabajo social con los fanáticos de los equipos de fútbol colombiano, donde la tolerancia y el respecto son el eje principal.

“En la capital se realiza un trabajo interinstitucional, donde las alcaldías locales, con el apoyo de la Policía, vinculan a los jóvenes a proyectos productivos, que les permitan generar ingresos económicos y capacitarse en convivencia…. Hemos trabajado con ellos la parte social, cambiándole el aspecto negativo que generaban en la sociedad, para que no los vean como delincuentes”, le contó a PUBLIMETRO el intendente Víctor Manuel Macías, coordinador del grupo Enlace Barra de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Durante el más de año y medio que lleva ejecutándose este programa, se ha realizado un acercamiento con los barristas, para conocer cómo desarrollan sus actividades dentro y fuera del estadio.

Los resultados son evidentes y alentadores, ya que de acuerdo con la Policía, gracias a este trabajo las batallas campales ahora son cosa del pasado en la capital. Estos hechos no se ha vuelto a registrar: “El programa nos ha permitido en la ciudad, mitigar las confrontaciones masivas entre ellos (barras bravas), como se presentaban en años anteriores dentro y fuera de los escenarios deportivos, donde en algunas ocasiones tuvimos lesionados y muertos”, afirmó el intendente Macías.

Esto no quiere decir que las riñas individuales, entre aficionados de equipos contrarios no se sigan presentando, dado que estos son temas son ajenos a los pactos que se han realizado entre los parches involucrados con Enlace Barra; no obstante, todos días se trabaja para que en algún momento estas riñas- al igual que las batallas campales- sean un tema anulado.

Las siete barras que están comprometidas

En este momento el programa trabaja con siete barras (Tres de Millonarios, dos de Nacional, una de Santa Fe y otra del América), en 14 localidades de Bogotá.

En cada sector, hay una mesa de trabajo local, donde los parches de cada barra trabajan de la mano por la construcción de una mejor sociedad.

Este hecho es de resaltar, puesto que hace algunos años era impensable que líderes de barras compartieran la misma mesa en armonía.

“El trabajo de ellos, primero, es hacer pactos de cero violencia y conocerse; una vez ya se tiene esto organizado empieza otro proceso que son el de los concejos locales; allí generan proyectos y también se brindan oportunidades educativas con apoyo del Sena”, expresó el coordinador del grupo Enlace Barra de la Policía.

Paz dentro y fuera de la cancha

Sin duda este programa solo ha generado resultados positivos, pues el cambio es significativo, no solo para la ciudad sino para la vida de cada uno de estos aficionados del fútbol, dado que actualmente hacen parte de Enlace Barra cerca de ocho mil jóvenes.

Sergio Andrés Jiménez, de la barra Comandos Azules de Millonarios, es uno de ellos. Nos contó que trabaja con sus parceros en la mesa local de Chapinero, realizando diversas actividades en pro del mejoramiento de la capital. En mesa también está presente una barra de Santa Fe, con la que desde hace tiempo llevan la fiesta en paz.

“Hacemos actividades dirigidas a la comunidad, para que la gente pueda cambiar el estigma que tiene sobre nosotros, porque nos tachan siempre de vándalos y criminales, pero nunca se enteran de estos trabajos… Queremos generar cambio y conciencia entre los jóvenes”, recalcó Sergio Andrés.

Es de resaltar que las actividades que realizan estos muchachos, siempre están enmarcadas en obras sociales, donde le alegran la vida a los demás. Por ejemplo, en diciembre pasado, los miembros de la mesa de Chapinero le entregaron regalos a personas de bajos recursos, en medio de una celebración que ellos mismos prepararon.

“En un 90 % ha mejorado la percepción de la comunidad hacia nosotros”, argumentó con orgullo el hincha de Millonarios.