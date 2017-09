Nueva víctima de acoso sexual en TransMilenio denuncia que no recibió ayuda

A los usuarios de TransMilenio no solo les molesta el mal servicio que se presta en el sistema, sino que se ha convertido en un caldo de cultivo del acoso sexual. Y esto fue lo que ocurrió con una bogotana, quien denunció que se convirtió en una víctima más de este delito. Los hechos ocurrieron en la estación de la calle 100 hacia las 6:00 p.m.: "Cuando íbamos llegando a la estación de la 100, el muchacho me subió la chaqueta y yo ahí le hice escándalo, le dije que qué le pasaba, que respetara y él me dijo que era la maleta que tenía, que perdón”, aseguró la denunciante a Noticias Caracol.

Aunque pasaron unos minutos, cuando se bajó en la estación de Shaio, la mujer comentó que "sí me sentía incómoda, en la parte de atrás me sentía mojada”. Fue cuando vio que habían eyaculado sobre ella, en un TransMilenio, ante los ojos de miles de usuarios. La mujer pidió ayuda, pero lo único que recibió fue el número de la línea 195 y que debía esperar 15 días para saber qué ocurriría con su caso.

La Policía, por su parte, aseguró que no tiene conocimiento sobre los hechos.