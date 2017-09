Polémica por supuesta prohibición de la Policía de entregar comida a habitantes de cale

Desde la semana pasada, la polémica por la supuesta agresión de la que fueron víctimas 'Los ángeles de la noche', organización que desde hace años reparte comidas a habitantes de calle, esta semana se subió de tono cuando la Policía aseguró que se prohibía la repartición de alimentos a esta población.

Según, la coronel Sandra Mora, directora de Derechos Humanos de la Policía de Bogotá, “el Código Nacional de Policía nos da unos parámetros de regulación y todo debe estar acompañado. En ese orden de ideas, sí debe ser un poco más controlado toda vez que hay unos factores de riesgo no solo en temas de seguridad sino de salud pública”, señaló a Blu Radio.

Asimismo, señalaron que cuando se les reparte comida a los habitantes de calle estos se agrupan y cuando son más de 10 se considera como aglomeración. Por su parte, la directora de 'Los ángeles de la noche' aseguró que estas actividades se realizan desde hace mucho tiempo y que cuando se presentó el inconveniente estaban en la calle 19 a donde empezaron a llegar los habitantes de calle. Sin embargo, la Policía lo impidió y dejaron perder 400 comidas. Aquí la denuncia:

Obstruyen a "Los Ángeles de la noche" que ofrecen comida a habitantes de la calle: las autoridades persiguen a quienes ayudan a los débiles pic.twitter.com/WAZcIiaoYv — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) 12 de septiembre de 2017

La Policía señaló que este tipo de actividades deben cumplir ciertas condiciones de higiene. Sin embargo, no ofrecieron alguna alternativa de acompañamiento.

La Secretaría de Integración Social también se pronunció frente al caso y aseguró que:

"En relación con la información publicada en redes sociales y algunos medios de comunicación sobre la situación presentada el fin de semana entre la policía y un grupo de voluntarios que habitualmente entregan comida a habitantes de calle, el Sector Social se permite aclarar que:

• No existe ninguna orden por parte del Distrito que prohíba regalar alimentos a habitantes de calle.

• Actualmente el Distrito cuenta con 12 centros de atención para la población habitantes de calle, que incluye servicios a niños y niñas por parte del Idipron y a adultos desde la Secretaria de Integración Social, los cuales se ofrecen a los que voluntariamente acepten su ingreso a los programas.

• Los centros de atención del Distrito cuentan con un acompañamiento interdisciplinario que no solo abarca la posibilidad de recibir una comida caliente, un baño, ropa limpia y un techo; si no que incluye un proceso integral para recuperar sus hábitos y que regresen de nuevo a sus familias y a la sociedad de forma activa.

• Es importante tener en cuenta que uno de los factores que genera la permanencia en calle es el entregar limosna y/o alimentos a los habitantes de calle".