Video: Esta es la violenta reacción de conductor del Sitp que es grabado por cometer una imprudencia

Aquí está la "decencia" de algunos conductores del SITP en Bogotá… peligro al volante! Lo peor es que este conductor con su bus cerró un vehículo particular, el conductor del vehículo lo empezó a grabar y fue Troya… está gente no puede estar al volante en servicio público!

Sep 9, 2017