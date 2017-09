Siga en vivo la misa del papa Francisco desde el parque Simón Bolívar, en Bogotá

Este jueves se llevará a cabo la primera misa que hará el sumo pontífice en su visita al país. El turno le corresponde a la capital y Publimetro les tiene en vivo la misa del papa Francisco en Bogotá, desde el parque Simón Bolívar.

Estas son algunas de las recomendaciones que entrega el Distrito para tener en cuenta durante misa campal del sumo pontífice, que se realizará el jueves 7 de septiembre, en el Parque Simón Bolívar de Bogotá:

– Use gorra para protegerse del sol. En caso de lluvia lleve impermeable, no se permite el ingreso de paraguas.

– Asista con ropa y calzado cómodo que le permita caminar y permanecer de pie durante las aglomeraciones.

– Aliméntese bien antes de llegar al sitio y manténgase hidratado.

– 8 carrotanques ubicados en diferentes puntos para el suministro de agua. Reiterar a los asistentes llevar recipientes (botilitos, termos, etc.) para cargarlos con el agua.

– Siga las indicaciones del personal de logística y seguridad.

– No suba a los árboles o cualquier otra estructura.

– Establezca un punto de encuentro con sus acompañantes en caso de separarse.

– En caso de extravío, acuda a los puntos de atención del Idiger para personas extraviadas.

– Identifique y utilice las salidas habilitadas.

– Use manillas o escarapelas donde se indique nombre y datos de contacto, especialmente para niños y personas que requieran asistencia.

Es de mencionar que cerca de 12 mil personas vulnerables serán, por solicitud expresa del Santo Padre, los invitados de honor a la eucaristía.

También se espera que los creyentes que no tengan boletas para ingresar al parque no se acerquen al lugar, todo esto con la finalidad de no generar sobrecupo a las afueras del Simón Bolívar y facilitar la acción de las autoridades para organizar al público presente.

Siga en vivo la misa del papa Francisco en Bogotá en el siguiente streaming:

https://youtu.be/E-AT-en6OME