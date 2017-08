Mujer relata angustiantes momentos en que usuaria de TransMilenio fue apuñalada este sábado

La situación se presentó en la estación de la calle 106 al norte de Bogotá, la mujer que resultó herida fue identificada como Ivonne Ruiz quien se recupera de las heridas que le propinaron en el ataque, esto según el relato de la periodista Laura Romero de El Espectador que fue testigo de todo lo que sucedió.

Este sábado 19 de agosto la periodista tomó un servicio en la calle 72 hacia el norte de la ciudad, tras haberse percatado de ver como un habitante de calle se había subido al bus articulado, tomó precaución y se cambió de asiento por uno cerca al conductor. Cuando todo parecía estar en normalidad, la persona que estaba sentada junto a ella, le pasó por encima, allí se dio cuenta que algo estaba pasando

“Empecé a sentirme intranquila. Otro usuario que estaba a mi lado hablaba por celular. Sentía su mirada encima de nosotros. Tal vez era sólo paranoia, pero decidí cambiar de lugar y pasarme al primer vagón, en una silla justo al lado del conductor. Estaba más calmada. Ya habíamos pasado la calle 85. Cinco minutos más tarde, la gente que estaba a mi alrededor empezó a salir del bus rápidamente. La persona que estaba a mi lado me pasó por encima. Me quité los audífonos y sólo escuché: “Bájense, que nos van a matar”. Todos gritaban. No entendía nada, pero corrí” relató Romero.



Cuenta que cuando se bajó del articulado todas las personas que estaban en la estación corrían para evitar ser un víctima del ataque que estaba ocurriendo en el bus “¡Corran!”, “¡Ay Dios mío!”, “Llamen a seguridad”…Seguía sin entender qué sucedía… A los cinco segundos, una señora salió del bus gritando: “Me chuzaron, me chuzaron”. Se cogía la espalda”.

Mientras todo eso ocurría, Romero se dió cuenta que un hombre gritaba: “Corran, que los tipos tienen el chuzo y siguen ahí”.Por esa razón decidió salir de la estación y tras pasar unos cuantos segundos, la mujer herida llegó hasta donde se encontraba Romero “Con Charlie (su novio) y la otra mujer la llevamos hasta el centro asistencial. En el camino contó que el hombre la apuñaló en la parte inferior de la espalda, sin decirle nada… Charlie contó la versión de Ivonne sobre el episodio: cuando el articulado se detuvo en la estación Calle 106, dos hombres ingresaron con un puñal en las manos. Quienes los vieron, gritaron y salieron a correr. Entre ellos, Ivonne. Cuando intentó salir del articulado, uno de ellos le enterró el puñal en la espalda. No le dijo nada. No le robó nada. O no alcanzó. Ivonne no supo quién fue, no recuerda caras. Charlie dijo que eran tipos bien vestidos”.

La mujer ahora se recupera de las heridas que le fueron propinadas en la Clínica Corpas.