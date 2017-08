Medio día de retraso tiene la recolección de basura en Bogotá por la toma del relleno Doña Juana

Inconformes y cansados, así están los habitantes cercanos al relleno de Doña Juana que durante todo el lunes 14 de agosto protestaron por las condiciones de salubridad a las que están expuestos. Las moscas que invadieron sus casas no han dejado que se consuma o prepare algún tipo de alimentos y muchos niños presentan enfermedades respiratorias.

Los habitantes del sector bloquearon la salida del relleno y no dejaron que las máquinas de recolección de basura salieran a cumplir su labor hasta que no se solucione el problema que atraviesan. Por su parte, el subdirector de subdirector de Recolección, Barrido y Limpieza de la Uaesp, Yanlicer Pérez, aseguró:

“Luego de 10 horas de bloqueo por unas 300 personas que invadieron los predios del Relleno Sanitario Doña Juana, se reporta un retraso en la disposición de basuras de más de seis horas con un represamiento de al menos 200 camiones recolectores de basuras. La UAESP y el Concesionario del Relleno Sanitario Doña Juana, CGR, apoyan las protestas pacíficas, pero condenan los actos delictivos que han surgido en las últimas horas y hasta el momento dejan tres bulldozer inmovilizados, una planta eléctrica destruida, dos reflectores de luz averiados y una volqueta desmantelada.

Queremos reconocer la problemática y resaltar que venimos trabajando con el Operador del Relleno Sanitario para mitigar la proliferación de moscas a través de la fumigación con un drone y la cobertura de las áreas descubiertas, pero también hacemos un llamado a no afectar a los más de ocho millones de habitantes del Distrito Capital, ya que si no se normaliza el servicio, la recolección de desechos no se podrá llevar a cabo”

Asimismo, el Representante Legal del Operador Relleno Sanitario Doña, Mauricio Bernal afirmó que se encuentran abiertos a seguir con las conversaciones con la comunidad pero en un escenario de conciliación, rechazando cualquier forma de violencia y destrucción de la infraestructura de la operación, que no solo genera gastos al concesionario sino a los bogotanos que pagan el servicio. También resaltó que “me extraña que se realizara la toma del relleno hoy si llevamos 3 días reduciendo exitosamente la proliferación del vector mosca”.