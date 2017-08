“En septiembre tendremos todo listo”: Andrés Escobar, gerente del metro

¿Qué falta, detalladamente, para firmar el convenio con la nación?, ¿cuándo van a estar listos los requisitos?

Ese convenio hay que firmarlo antes del 11 de noviembre porque empieza la Ley de Garantías, pero quiero aclarar que la licitación para hacer el metro puede ser después, porque eso es un concurso público. Si no logramos que haya convenio para esa fecha se nos va y nos toca esperar hasta que entre el nuevo presidente, que sería en junio del año entrante, por eso la carrera. Entonces para firmar el convenio tenemos que haber hecho varias cosas, tanto la nación como la ciudad. La nación tiene que, a través de las instancias que son el Conpes y el Confis, definir y aprobar el proyecto. Dentro de esa aprobación vienen 10 requisitos que hay que cumplir y lo que buscan es ver la sostenibilidad del proyecto a largo plazo.

En eso estamos trabajando y uno de los requisitos es ver cuál será el modelo de remuneración del proyecto, porque no queremos que la gente pague una tarifa por cada sistema, sino que sea integrado, pero eso hay que demostrárselo al Gobierno Nacional. También hay que mostrar cómo será la toma de decisiones, cómo será el sector de movilidad en el futuro, eso toca organizarlo. A nosotros nos toca demostrar cómo se implementará un sistema integrado, cómo se coordinará el TransMilenio con el metro. Todo esto, los requisitos completos, se estarán presentando a mediados de septiembre.

Pero el tema de estudios y diseños hay que presentarlos para el Conpes y es un tema que toma tiempo, ¿cuándo estarán listos?

Precisamente hay un equipo de trabajo que está dedicado a eso. Debe terminar en agosto porque ese es uno de los requisitos para ir al Conpes con un nivel de desarrollo de factibilidad. Ese es el trabajo más lento y más complejo, en eso estamos. Lo importante para el Conpes no es tanto el diseño, sino el costo de inversión que se deriva de los estudios que están haciendo. Ese costo de inversión ya es seguro porque hay un diseño muy elaborado.

Esos diseños estarán listos en agosto, es decir que en septiembre, por la época del Conpes, los vamos a conocer.

¿Cómo va el tema de compra de predios y traslado de redes?

El traslado de redes cobija las hidrosanitarias, las eléctricas, las TIC y las de gas natural. La respuesta es diferente para cada una de ellas, pero en términos generales ya se superó un primer trabajo importante que es la cartografía real de la ciudad. Hacer este tipo de obras en Bogotá es complicado porque los planos no corresponden a la realidad, entonces cuando no se hace una revisión de este tipo aparecen sorpresas en las obras que implican costos y tiempo.

Para todos los servicios se agotó la fase de cualificación de la cartografía, para todos se agotó la fase de identificación de conflictos, es decir en qué parte de la ciudad, calle o esquina, hay conflicto entre el metro y la red para quitarla. A partir de esa detección de conflictos cada empresa empezó a hacer su diseño alternativo que va muy avanzado. A finales de este año esperamos iniciar el movimiento de las primeras redes, pero tenemos este año y el otro para moverlas completamente. Una vez se abra la licitación, que esperamos sea en diciembre, a los interesados les damos por lo menos seis meses para preparar sus propuestas y después de eso viene la adjudicación que se vendría haciendo en junio del año entrante.

Por otro lado hay tres grupos de predios que vamos a comprar: el primer grupo a comprarse es el de los predios necesarios para la construcción del metro, es decir que si no se compran no caben las máquinas y por eso son nuestra prioridad. Estos son 62 predios y con los dueños y el IDU ya estamos trabajando en eso. Esperamos que en agosto o septiembre se les haga una propuesta, de manera que a final de año esos predios ya estén comprados. Pero estos son claves, así que deben estar demolidos para 2019. La expropiación sería lo excepcional.

El otro grupo de predios, que es para mejorar las vías y el espacio público, no son necesarios para hacer la obra, pero sí son necesarios para cuando se inaugure el metro en 2022, esos empezarán el proceso el próximo año. El tercer grupo de predios es el de las estaciones y esperamos comprar por lo menos una manzana en ambos lados, no queremos contratiempos y también estarán cuando la obra esté lista.

¿Cómo va el proyecto de las vigencias futuras para presentárselo al Concejo de Bogotá?

Una vez tengamos el capex y el opex, que es en agosto, llevaremos el proyecto al concejo basados en esos números. Lo que queremos es superar el debate de que las vigencias que se habían aprobado la vez pasada eran para otro metro, nosotros siempre hemos pensado que el metro es solo uno, pero se ha venido optimizando. Sin embargo, hay que definir de una vez por todas cuál va a ser la participación en este proyecto metro. La ciudad tiene que poner alrededor de cuatro billones y medio de pesos. Lo que quiero decir es que no solo son las vigencias futuras, sino la suma de otros factores que completan el presupuesto.

¿Qué pasó con Mosquera?, ¿por qué tocó traer el patio taller para acá?

Tuvimos que traerlo por razones jurídicas y también por un poquito de falta de voluntad política. Según la opinión de ellos tocaba cambiar el POT entero, citar al Concejo de Mosquera y tomar la decisión, entonces hicimos la cuenta, con optimismo, y nos dimos cuenta que se salía del cronograma. La otra es que no había interés en que allá estuviera el patio taller porque nunca se imaginaron que allá hubiera un metro.

¿Nunca pensaron que el municipio no accedería?

Cuando se tomó la decisión fue porque teníamos otro sitio que es muy competitivo, que es dentro de Bogotá cerca al río, donde hay un suelo apropiado para eso y estamos trabajando.

¿Qué le responde a los que dicen que el metro, y según el avance del proyecto, tiene ‘cheque chimbo’?

Pues que miren un documento que se llama el marco fiscal de mediano plazo del país, que se presenta al Congreso y a otras entidades y ellos no comen cuento, porque ahí aparece la plata que se ha guardado para el metro. El presidente Santos y el ministro Cárdenas han tenido el rigor de guardar esa plata que se pudo haber usado en otra cosa. La plata está ahí.

Pero según todo lo que menciona solo tienen mes y medio para justificar el proyecto. El tiempo está contado…

Tenemos el cronograma metido en la cabeza, estamos trabajando con la disciplina y el rigor necesarios para que todo se dé.