Usuario de Uber en Bogotá denuncia que conductor le robó $700.000 pesos

Una nueva denuncia se presentó en contra de Uber, pero esta ya saltó de las redes sociales a la realidad y podría tener consecuencias legales. Ocurrió hace un par de semanas cuando uno de los usuarios de la plataforma pidió el servicio y todo iba bien hasta que se bajó del vehículo, pues minutos después se percató que su billetera, en la que llevaba $700.000 se había caído.

Luego de 10 minutos, tras darse cuenta del incidente, el hombre asegura que marcó al conductor para pedirle el retorno de su billetera sin éxito. Asimismo, aseguró que se acercó a las oficinas de Uber y que no obtuvo respuesta. Ha sido tal su molestia que asegura que podría interponer acciones judiciales.

Esta es la denuncia:

“El dia 15 de junio de 2017, yo Miguel Angel Castro Barriga , accedí a utilizar el servicio UberX desde la Carrera 7 #66-17 hasta la la Calle 127bis #19-36 en Bogotá. El servicio lo tomé a las 3:45 a.m. cuyo final de trayecto fue a las 4:09 a.m., el conductor Hugo Velandia, quien tiene licencia aprobada para acceder ala plataforma Uber, no contaba con el dinero para generar unos vueltos ya que accedí a cancelarle con un billete de $50.000 y la carrera tuvo un costo de $8900, motivo por el cual accedimos a comprar una hamburguesa. En ese instante dejé mi billetera en medio de mis piernas para cancelar el pedido, efectivamente se cancelo, recibí las vueltas y al llegar al destino me bajé y quedó la billetera con $700.000 exactos. Mientras charlaba con los celadores del edificio y subí al apartamento pasaron aproximadamente entre 10 y 15 minutos, y llamé inmediatamente al señor Hugo Velandia quien me contestó que se encontraba rumbo al aeropuerto a llevar otro usuario. La respuesta de él fue que iba a mirar . Al día siguiente estuve en las instalaciones de Uber donde me reportaron que el señor Hugo Velandia no había realizado ninguna otra carrera después de haberme dejado en mi apartamento. Además, el señor cuenta con varios bloqueos por la plataforma Uber por pérdidas y casos similares. Es de vital importancia que la empresa Uber aclare si este señor tiene presuntamente otra licencia con la que estaría manejando nuevamente a través de la plataforma”, comentó el denunciante.

PUBLIMETRO consultó con Uber para conocer su posición frente a este caso, pero no ha obtenido respuesta. Uber siempre ha dejado claro que por medio de la plataforma, los usuarios que pierdan algún elemento lo pueden reportar:

Antes de entrar en pánico, te recomendamos seguir los siguientes pasos:

Abre la app y haz click en la esquina superior izquierda Entra al historial de tus viajes Selecciona el viaje en el que olvidaste algún objeto Haz click en el botón de ‘Ayuda’, justo abajo del nombre del chofer y déjanos tus comentarios

Al seguir estos pasos, nos pondremos en contacto contigo, avisándote si ya está en las oficinas tu objeto o de lo contrario, para hacerte llegar los datos de tu conductor.

La forma más rápida de ver si el conductor encontró tu objeto es visitar: riders.uber.com/lost para ver el teléfono de contacto de tu conductor y que le puedas hablar al momento.

Aunque parece que en este caso no sirvió de nada el paso a paso.