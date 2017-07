¡Atención! Protesta de ciudadanos que se oponen a Transmilenio por la Séptima

Al frente del edificio donde funciona Caracol Radio, en la Carrera séptima con calle 67, el comité de ciudadanos que se opone a la peatonalización de la Séptima realiza un plantón en contra de esta iniciativa de la Alcaldía de Enrique Peñalosa.

Los vecinos de la Séptima aseguraron que:

“Vamos juntos de decir ¡NO! al TransMilenio por la Séptima, un crimen de lesa urbanidad que pretende convertir esta avenida en una segunda Av. Caracas, que atenta contra nuestra salud, nuestro bolsillo, que NO va a resolver la movilidad y SÍ va a deteriorar nuestra Carrera Séptima. Vecinos de Bogotá nos hemos unido e invitamos a este primer plantón. Bogotá necesita y los vecinos queremos mejoras para la Séptima, pero una troncal de TM NO es la solución. Este debate requiere de más democracia y menos improvisación”.

Los integrantes del comité le contaron a Publimetro que la preocupación de una troncal va más allá de lo estético que pueda ser. Aseguran que esto representaría un gasto enorme e innecesario de dinero para la ciudad, además que no la tiene para financiar un proyecto de este tipo. “Nos preocupa lo financiero porque sentimos que esto será un atraco para la ciudadanía. Vale la pena decir que en las reuniones que tuvimos con la directora del proyecto no supieron decirnos cuánto sería el costo por kilómetro y cuánto costará la gestión predial. Lo único que nos dijeron es que en noviembre sale el proyecto y se licita, y listo. Hasta nos nombraron un estudio de alternativas de movilidad en donde dice que TransMilenio supuestamente es lo mejor, pero no vimos nunca el estudio”, aseguró Sebastián Rojas, integrante del comité.

Por otro lado, el tema arquitectónico es algo que les quita el sueño porque el TransMilenio por la Séptima representaría un cambio drástico en el sector. Rojas asegura que en sus reuniones todos coinciden que si se construye la troncal “la vía se convertiría en una segunda Caracas, se volvería un tugurio y habría depreciación de los inmuebles”.

A esto hay que sumarle el impacto ambiental de proyecto que para nadie es un secreto. De hecho, muchas de las críticas que le han hecho al alcalde Enrique Peñalosa es la apuesta por el diésel y no por utilizar buses eléctricos. “A la hora de los encuentros ciudadanos, la directora del proyecto nos dijo que las tecnologías eléctricas son muy inmaduras, que no se sabe si tienen la autonomía suficiente para un proyecto así y aumentarían el costo. Más o menos fue como el diésel es más barato y hace lo mismo, pero eso es delicado para la salud”.