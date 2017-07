Sendero de Quebrada La Vieja está cerrado por mantenimiento

La Empresa de Acueducto de Bogotá informó a los ciudadanos que los senderos de la quebrada La Vieja estarán cerrados por mantenimiento desde el jueves hasta el domingo por mantenimiento. Durante el cierre se adelantarán trabajos de poda de árboles, retiro de árboles caídos, adecuación de puentes peatonales, limpieza de cunetas, retiro de material vegetal y de suelo producto de deslizamientos.

Los senderos serán abiertos a partir del lunes 31 de julio en los horarios habituales. Lunes a viernes de 5:00 am hasta las 10 am y sábados, domingos y festivos de 5:00 am hasta las 4:00 pm.