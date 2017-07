La próxima semana habrá una fumatón por la implementación de multas con el Nuevo Código de Policía

La próxima semana entran en vigencia las multas económicas por el Nuevo Código de Policía y por ello el colectivo Sí a la dosis personal anunció que realizará una gran fumatón de marihuana en el Parque de la Independencia.

Por medio del anuncio aseguraron que “el humo de la bareta se levanta hoy desde una hermandad sin nombre para enfrentar el asalto ajeno de la vida cotidiana. Para que la insumisión deje de ser un poema manoseado en ceremonias. Y esa fiesta diaria de la libertad humana no necesita permisos pues no tiene amo, no tiene jefe y no tiene miedo”.

Señalan que están en contra de la multa que contempla el Código por portar sustancias de este tipo en espacios públicos. “Ahora, cualquier uniformado dispondrá de una legalidad autoritaria para chantajear a su antojo a quien se esté fumando un porro sin botarle en la cara el humo a nadie. Ello significa que la impronta corruptora del prohibicionismo cuenta ya con un Código que incrementará las oleadas de decomisos, detenciones y estigmatización que dan lugar a señalamientos, vetos y amenazas contra los cannábicos”, aseguraron.

El caso es que la fumatón está programada para el 1 de agosto, desde las 10: 00 a.m. en el Parque de la Independencia.