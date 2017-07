Los shows láser regresan al Planetario de Bogotá

A petición del público, y tras una temporada completa ausente, regresan al Planetario de Bogotá los shows láser. En esta ocasión estarán los espectáculos de Pink Floyd The Wall, Dark Side Of The Moon, Universo Cerati y Led Zeppelin. La idea es que los bogotanos disfruten del mejor rock and roll y de un show en honor a Gustavo Cerati y su carrera como solista.

Los espectáculos irán hasta noviembre y los precios de entrada son: para adultos $9500, niños y estudiantes $8500 y adultos mayores $4500. Los amantes de estos artistas puedan disfrutar de un espectáculo audiovisual en el domo del máximo escenario astronómico de la ciudad y podrán consultar la programación completa en la página oficial del Planetario.