Maestros de Bogotá amenazan con retomar el paro si las clases van hasta el 26 de diciembre

Miembros de la Asociación Distrital de Educadores (ADE) se mostraron inconformes con la propuesta presentada por la Secretaría de Educación, que sugiere reanudar las clases el próximo 4 de julio y terminarlas el 26 de diciembre con el objetivo de reponer el tiempo fuera de las aulas durante el paro de maestros.

En total, el cese de actividades duró 37 días, de los cuales 25 fueron hábiles. Cuando se levantó el paro, el Ministerio de Educación Nacional ordenó que cada secretaría debería presentar una propuesta para recuperar los días sin clases, pero el presidente de la ADE asegura que el Ministerio no está cumpliendo con los acuerdos y no está aceptando las propuestas de los maestros.

“No aceptan que recuperemos los días festivos, ni los días de octubre ni de noviembre ni los sábados. Quieren que trabajemos el 24 de diciembre hasta quién sabe qué fecha de enero. Es una retaliación contra los maestros por el paro”, dijo William Agudelo, presidente de la asociación.

No obstante, la respuesta del Ministerio fue que sí se han estado cumpliendo los acuerdos y que desde un principio se habría acordado que no se iban a usar ni sábados ni festivos para reponer los 25 días de clases. “La recuperación no podrá afectar el tiempo de las cinco semanas de planeación institucional o definir jornadas de los estudiantes en días festivos o sábados ni con la extensión de la jornada diaria del estudiante”, se especifica en la directiva ministerial del 7 de junio.

Además, el Ministerio aseguró que la propuesta de la Secretaría de Educación distrital aún está en estudio y no ha sido aprobada, lo que sí ha sucedido con propuestas de otras secretarías del país. Por ejemplo, en las ciudades que retomaron las clases el pasado 27 de junio, las vacaciones iniciarán el 22 de diciembre.

Por otra parte, la entidad comenzó los trámites para modificar el Decreto 1075 de 2015 con el fin de que los cinco días de la semana de receso (del 9 al 13 de octubre) se puedan usar para reponer clases.