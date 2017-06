“Los que votaron por Peñalosa pueden defender su elección" Diego Molano

La revocatoria contra el alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, sigue dando de qué hablar, ahora tras la publicación de la Registraduría Nacional del Estado Civil en el que informó que 473.700 firmas entregadas por el comité Unidos Revocamos a Peñalosa son válidas, el concejal Diego Molano asegura que no está de acuerdo con la iniciativa de sacarlo.

Molano, dice que aunque respeta ese instrumento de participación, no comparte el trasfondo político que tiene la revocatoria, según él basada en un grupo de ciudadanos y un ex alcalde que no comparte está visión de ciudad o las decisiones que se toman.

Asegura que la ciudad quedaría es una gran inestabilidad de ser aceptada la revocatoria y más cuando en el programa de gobierno de Peñalosa se plantearon 140 propuestas de las cuales 127 ya quedaron incluidas en el Plan de Desarrollo y se avanza en su ejecución.

Además manifestó que la democracia impone reglas y las reglas se deben cumplir. “Una autoridad como el Concejo Nacional Electoral debe registrar el cumplimiento de los requisitos y las motivaciones de la revocatoria y que por lo tanto hay instrumentos jurídicos que tienen los que votaron por Peñalosa para definir que quieren defender su derecho al voto y su elección. A ellos tampoco se les puede atajar, también pueden defender esta visión de ciudad”.