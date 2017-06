Pacho Santos aseguró que le enorgullecía que su hijo fuera homosexual

Durante la celebración de los 10 años de la Corporación Familiares y Amigos Unidos por la Diversidad Sexual (FAUDS), Francisco Santos reconoció que se siente orgulloso de su hijo por la forma en que ha manejado el tema de su condición sexual.

El acto público se realizó en Medellín y fue la primera vez en la que el integrante del Centro Democrático se refirió a la homosexualidad de Pedro Santos, su hijo mejor, a pesar de que asunto salió a la luz pública hace cerca de un año.

“Para mí Pedro es una maravilla. Su condición sexual no me importa, pero sé lo difícil y duro que es. El estigma. El otro día le iban a dar en la jeta y uno dice, si esto le pasa a este chino, cuántos sufren esa vaina, entonces no me avergüenzo, al contrario me enorgullezco”, dijo el ex vicepresidente.

A principios de este año, Pedro confesó que había hablado con sus padres sobre la atracción que sentía por los hombres cuando tenía 14 años. Luego se fue a estudiar el bachillerato a España y ahora está radicado en Estados Unidos, donde trabaja como fotógrafo.

“Estoy orgulloso de mi familia que ha apoyado mi proceso, y de todas las que hacen parte de esta fundación. Como país nos falta no sólo el reconocimiento sino el respeto por las diferencias de los demás. Creo firmemente que desde el núcleo de la familia es que se transforma la sociedad”, expresó Pedro a través de su cuenta en Instagram.

Luego de que Martín Santos, su primo segundo e hijo del presidente de la República, publicara un tuit en el que ponía en común su condición sexual mezclada con una discusión política el año pasado, Pedro asegura que inició un camino con varias complicaciones.

“No ha sido fácil. Han sido momentos muy buenos, otros más amargos, pero por más difíciles que sean estoy eternamente agradecido por todo lo que ha pasado. Se me han abierto unas puertas para hacer algo que va más allá de un beneficio propio y es ayudar a otras personas, y eso es lo más gratificante”, agregó.

A pesar de los choques que puede haber entre su partido político y la condición sexual de su hijo, Francisco Santos aseveró que se siente orgulloso de pertenecer al Centro Democrático.