Video: motociclista cayó de cabeza a un hueco 'invisible' en Bogotá

Las lluvias no han dado tregua y algunos barrios en el sur de Bogotá, vehículos y motociclistas se han visto afectados por las inundaciones. Eso fue lo que le ocurrió a un hombre en una vía de la ciudad mientras se movilizaba en una moto, pues por intentar esquivar un hueco, y el tráfico, cayó en este de cabeza literalmente como se puede apreciar en este video:

Aunque no pasó a mayores, el clima no ha estado muy amable estos días y por eso las autoridades recomiendan tener precaución. Sin embargo, y para evitar este tipo de encharcamientos, se recomienda no botar basura a las calles y hacer limpieza de las canaletas en donde cae el agua cada vez que llueve.