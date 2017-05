Capturaron a 'los Gomelos', encargados de las 'ollas' de droga cercanas a los colegios

Tras varios meses de seguimiento el grupo de estupefacientes de la Policía Metropolitana de Bogotá logró capturar a ‘los Gomelos’, banda dedicada al expendio y al tráfico de estupefacientes en Engativá Pueblo.

Las autoridades lograron establecer que no utilizaban vías públicas para el expendio de los alucinógenos, todo era coordinado vía telefónica y las entregas las hacían dentro de las viviendas. La organización delictiva tenía el control de todas las ollas que funcionaban en Engativá pueblo, el cabecilla de la organización, alias Cristian, era el encargado de conseguir los contactos para la distribución del bazuco y alias Blanca y Leonardo transportaban el estupefaciente a los subadministradores de línea, y estos a su vez realizaban ventas en parques, colegios y zonas comunes.

Los distribuidores siempre se camuflaban entre vendedores ambulantes y transeúntes del sector, asimismo no tenían más de tres días en su negocio a los llamados jibaros, esto para no llamar la atención de las autoridades. La banda delincuencial ‘los Gomelos’ estaba conformada por tres hermanos, y por disputa del control territorial fueron asesinados en los últimos meses alias Wilmer y alias Ronald, asumiendo el poder del microtráfico alias Cristian. La organización estaba compuesta por cuatro hombres y cuatro mujeres, y siete de ellos fueron cobijados con medida de aseguramiento y enviados a la cárcel, la otra capturada no fue imputada por tener problemas de salud.

Los capturados deberán responder por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes y concierto para delinquir agravado, penas que oscilan de ocho a veinte años de prisión. En lo corrido del 2017 se han desmantelado 5 organizaciones dedicadas a la comercialización de estupefacientes, se han capturado 47 personas y se han realizado 108 allanamientos, según informó la Policía de Bogotá.