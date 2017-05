Bloqueo en la Caracas por manifestación de docentes

El paro del Magisterio no cesa y los docentes no dan el brazo a torcer. Durante las últimas semanas se han presentando manifestaciones que han afectado la movilidad en la ciudad y que parecen no llegar a un fin ya que no han llegado a un acuerdo con el Ministerio de Educación.

De hecho, a esta hora se presentan protestas por la 53 con 13 y los buses de TransMilenio que transitan por la Troncal Caracas tienen que hacer retorno.

#TMahora Realizamos retornos operativos en troncal Caracas: CL 53 al sur y calle 63 al norte, por paso de marchas @SectorMovilidad @Bogota. — TransMilenio (@TransMilenio) 23 de mayo de 2017

Se sabe que hay concentraciones en el Sena de la carrera 30 con Avenida Primero de Mayo; en el Colegio Nicolás Esguerra y en la Universidad Pedagógica, Plaza Darío Betancourt