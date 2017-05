Familia de jóvenes desaparecidos en San Cristóbal denuncian que no reciben ayuda de las autoridades

A Mauricio, Juan Esteban y Brayan los vieron por última vez el 22 de febrero a la salida del supermercado en donde trabajaban, en el barrio San Cristóbal Norte. Desde ese momento, sus padres movieron cielo y tierra para dar con su paradero, pero ya han pasado más de dos meses y no han recibido ayuda de las autoridades.

PUBLIMETRO consultó a fuentes de la Fiscalía que aseguraron que el tema estaba quieto porque no hay pistas, sino tan solo algunas imágenes de las cámaras de seguridad. Sin embargo, Germán Montaña, padre de Brayan, le comentó a este medio que “nos hemos sentido abandonados, todo lo que sabemos es porque nosotros hemos averiguado”.

Pero la situación se agravó porque los padres de familia denuncian que no han recibido ningún tipo de ayuda y menos cuando hace unos 15 días recibieron una carta anónima que aseguraba que los jóvenes estaban enterradas en el Cerro Norte. “De toda la investigación no ha salido nada, la semana pasada estuvimos con la fiscal y no ha salido nada. Llegó la carta en la que nos decían que los muchachos están enterrados y nos tocó ir a nosotros, no tuvimos acompañamiento de la Policía, ni del CTI; nos tocó ir solos. Estamos buscando por otro lado, nosotros mismos, para saber cómo hacemos, pero las autoridades no se han manifestado”, aseguró Montaña.

La desesperación se acumula y al no encontrar una salida los familiares de Brayan, Juanes y Mauricio están pensando en una demanda. “Mirándolo de todas las formas estamos tratando de conseguir un abogado y nos ayude con una demanda al Estado y los entes investigativos porque es imposible que esto esté pasando. Así no los hubieran enterrado, el deber de ellos era acompañarnos, pero nada”, enfatizó Montaña.

Por ahora no hay rastro de los tres jóvenes.