Joven denuncia que fue víctima de abuso, secuestro y tortura en CAI de Suba

Luego de compartir con varios amigos en un bar en La Gaitana, en Suba, occidente de Bogotá, un joven denunció que fue víctima de secuestro y tortura de parte de un policía que decidió abusar de su autoridad luego de que la supuesta víctima le reclamara que estaba mal el procedimiento que se estaba adelantando con él.

El joven denunció a Noticias Uno que “disentí con él y que eso no lo podía hacer, entonces llamó a un panel y pues empezó todo”. Relató que luego fue llevado al CAI donde estuvo por lo menos una hora y media, y luego lo sacaron de la ciudad y decidieron golpearlo. “Me decía que me le arrodillara y le pidiera disculpas, y que no lo mirara. Lugo me hicieron meter a un caño, porque me empujaba y me empujaba”, aseguró el supuesto agredido.

La Policía comentó que se está adelantando la investigación correspondiente para saber cómo fue el actuar del uniformado y del ciudadano que realizó la denuncia.